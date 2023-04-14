لكناوي :”ضيّعنا الفوز أمام بلوزداد وبارادو لا يستهل هذه الوضعية”

أبدى نذير لكناوي مدرب نادي بارادو رضاه التام عن لاعبيه بعدما فرض التعادل أمام شباب بلوزداد بهدف مقابل هدف في اللقاء المتأخر.

وقال نذير لكناوي في تصريح خص به التلفزيون العمومي. عقب المباراة “المباراة لم تعرف العديد من الفرص بدليل ان شباب بلوزداد لم يشكل لنا الكثير من الخطورة”.

وأضاف نذير لكناوي “راض عن اللاعبين الذي كانو في المستوى. في الشوط الثاني استحوذنا على الكرة وكنا قادرين على التسجيل”.

كما أردف لكناوي”بارادو لا يستهل الوضعية الحالية، لأنه فريق جيد و منظم. لم نخرج من منطقة الخطر و نسعى لتقليص هذه الخطورة”.

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