لكناوي: “قدمنا أفضل ما لدينا في كأس الجزائر أمام اتحاد الحراش”

أبدى مدرب ترجي مستغانم، نذير لكناوي، أسفه الشديد، لاقصاء فريقه من الدور الربع نهائي لمنافسة كأس الجزائر.

وصرح لكناوي، في هذا الخصوص: “الاقصاء كان مر، خاصة بعد وصولنا إلى ضربات الترجيح أين لعب الحظ، والخبرة دورهما”.

كما أضاف: “المقابلة كانت شيقية من كلا الجانبين، من جهتنا قدمنا أفضل ما لدينا كوننا أردنا التأهل، لكن للأسف لم يكن من نصيبنا”.

يذكر أن ترجي مستغانم،أقصي أمس الأربعاء، من ربع نهائي كأس الجزائر، على يد اتحاد الحراش، بعد فوز هذا الأخير بضربات الترجيح.