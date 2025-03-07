لكناوي: “كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة أمام اتحاد العاصمة”
بقلم النهار أونلاين
اعتبر مدرب ترجي مستغانم، نذير لكناوي، بأن فريقه قدم مردود في المستوى، أمام اتحاد العاصمة، رغم عزيمتهم في هذا اللقاء.
وصرح لكناوي، في ندوته الصحفية: “نجحنا في التحكم في الكرة، لكن كانت تنقصنا دائما اللمسة الأخيرة”.
كما أضاف: “عموما يمكننا القول بأن فريق ترجي مستغانم في تحسن مستمر من جولة لأخرى، وهذا سمنحنا تفاؤل للمستقبل”
وتابع نذير لكناوي: “علينا نسيان مباراة اتحاد العاصمة، والتفكير في قادم المواجهات، خاصة داخل الديار، أين يتوجب علينا حصد أكبر قدر من النقاط، باعتبار فريقنا مهدد بالسقوط”.
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