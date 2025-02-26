لكناوي: “كنا قادرين على انهاء مباراتنا أمام خنشلة بنتيجة أكبر”

ثمن مدرب ترجي مستغانم، نذير لكناوي، الفوز الذي حققه فريقه بثنائية دون رد، على حساب اتحاد خنشلة، ضمن الجولة الـ18 من البطولة المحترفة.

وصرح لكناوي، في ندوته الصحفية التي أعقبت هذه المباراة: “فوز مهم، وجاء في وقته، بعد هزيمتنا الأخيرة أمام مولودية وهران”.

كما أضاف: “أعدنا ترتيب الأمور، وحضرنا أنفسنا كما ينبغي، وسجلنا دخول قوي في الشوط الأول أمام اتحاد خنشلة”.

وتابع نذير لكناوي: “خلقنا عدة فرصة تهديفية، خاصة في الشوط الأول، وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدفين”.