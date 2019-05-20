لكناوي: “لدينا أسلحتنا الخاصة لمواجهة إتحاد العاصمة”

أكد مدرب مولودية وهران، نذير لكناوي، أنّ فريقه سيستغل كل إمكانياته أمام إتحاد العاصمة، على أمل العودة بنتيجة إيجابية.

وصرح نذير لكناوي، في هذا الخصوص، لتلفزيون “النهار”: “التفكير في التعادل فقط أمام اتحاد العاصمة، قد يؤدي بنا إلى خسارة المباراة”.

وأضاف مدرب مولودية وهران: “نحضّر لهذه المواجهة كما ينبغي، وسندخلها مستغلين كل المعطيات التي نملكها”.

وتابع نذير لكناوي: “نحن أيضا نملك أسلحتنا، وفريقنا بإمكانه أن يكون في المستوى، خاصة وأنا نملك لاعبين ذوي خبرة، وبمهارات فنية”.

وتعد هذه المواجهة جد حاسمة بالنسبة لمولودية وهران، الباحث عن تعزيز رصيده من النقاط، لضمان البقاء ضمن حظيرة الكبار.