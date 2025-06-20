لكناوي: “مباراتنا ضد بارادو جد مهمة لترسيم البقاء”
بقلم كريم تيغرمت
أبرز مدرب ترجي مستغانم، نذير لكناوي، أهمية المباراة المقبلة التي ستجمعهم بنادي بارادو، بالنسبة لهم، من أجل ترسيم بقائهم ضمن حضيرة الكبار.
وصرح لكناوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “مبارتانا المقبلة ضد نادي بارادو، جد مهمة، لضمان البقاء”.
كما أضاف: “حضرنا كما ينبغي من أجل حصد النقاط الثلاث، التي نضمن بها البقاء دون انتظار نتائج بقية الاندية”.
وتابع المدرب نذير لكناوي: “تعادلنا ضد شبيبة القبائل، منح ثقة كبيرة للاعبينا الذين اتمنى أن يكونو في المستوى اللازم للفوز ضد بارادو”.
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