لكناوي: “مبولحي لا يُضيّع التدريبات ويخوض حصصا إضافية”

أشاد مدرب فريق ترجي مستغانم، نذير لكناوي، بالاحترافية الكبيرة التي يتميز بها حارس الفريق، وحامي عرين المنتخب الوطني السابق، رايس وهاب مبولحي.

ويقدم مبولحي، العائد هذه الصائفة إلى البطولة الجزائرية من بوابة “الحواتة” بعد تجربة فاشلة بألوان شباب بلوزداد موسم 2023-2024، بداية موسم استثنائية، بتحقيقه “كلين شيت” في مناسبتين، مقابل تلقيه هدف وحيد من ركلة جزاء، في أول 3 لقاءات من البطولة.

وقاد حارس “الخضر” السابق، ناديه أمس الجمعة، للعودة بنقطة ثمينة من ملعب “ميلود هدفي” بوهران. عقب التعادل السلبي أمام المولودية المحلية، في لقاء تألق فيه مبولحي، بإنقاد الترجي من أهداف محققة.

وعقب اللقاء، نوه لكناوي، بقدرات مبولحي، واحترافيته وقال: “الرايس مثال يُحتذى به.. يمتاز بالهدوء، هو معنا الآن، يعمل ويحترم والجميع يحترمه”.

وواصل مدرب ترجي مستغانم: “سعداء بتواجده في فريقنا. والجميع يحس بالإضافة التي يقدمها إلى الفريق”.

وختم ذات المتحدث: “إنه يعمل بجدية.. لا يغيب عن التدريبات. وأحيانا يخوض حصصا إضافية رفقة مدرب الحراس”.