لكناوي مدربا لـ “الحواتة” و3 لاعبين في قائمة المسرحين

أعلنت إدارة ترجي مستغانم، أمس الثلاثاء، رسميا عن تعاقدها مع التقني نذير لكناوي، لقيادة العارضة الفنية للفريق.

وسيكون بذلك، لكناوي، ثالث مدرب يشرف على الفريق العائد إلى حظيرة الكبار بعد 25 سنة، وذلك، بعد كل من شريف حجار، وسليمان رحو.

وأكدت إدارة “الحواتة” بأن استقالة رحو، كانت بعد اجتماع تقني. ورغم كل الإمكانيات التّي قامت إدارة الفريق بتوفيرها من كل النواحي إلا أن الأمور عرفت طريق مسدود بين الطرفين. لينتهي الاجتماع برحيل رحو وطاقمه.

مبرزة في المقابل، بأنها تعاقدت رسميا مع لكناوي، الذي قاد أمس الثلاثاء. أول حصة تدريبية على رأس النادي، ويساعده في مهامه ماروك نور الدين، بينما سيكون شريات حسام الدين محضرا بدنيا وكهول رابح، مدربا للحراس.

في المقابل، كشفت إدارة الترجي، أن القائمة الأولية للاعبين المسرحين، ضمت 3 أسماء. ويتعلق الأمر بكل من عواد حسين وبن عبدي عزيز وعدادي توفيق، مبرزة بأن القائمة تبقى مفتوحة.

كما وعدت أنصار الفريق بأنها ستفعل المستحيل من أجل إبرام صفقات في المستوى، في الميركاتو الشتوي واستغلال الإجازات الـ 5 المتاحة، من أجل النهوض بالفريق من جديد والعودة إلى السكة الصحيحة.