لكناوي: “نقاط مباراة شبيبة القبائل جد مهمة بالنسبة لنا”
بقلم كريم تيغرمت
أكد مدرب نادي بارادو ندير لكناوي، أهمية نقاط المباراة المقبلة التي ستجمعهم بالضيف شبيبة القبائل، ضمن الجولة الـ21 من البطولة المحترفة.
وصرّح لكناوي، اليوم الجمعة، للإذاعة الوطنية: “الشبيبة، وبارادو لا يستحقان المرتبة التي يتواجدان فيها حاليا ضمن ترتيب البطولة”.
كما أضاف: “الترتيب الذي يتواجد فيه الفريقان يُحتم على كلاهما الفوز في المواجهة المقبلة التي ستجمعهما”.
وتابع ندير لكناوي: “بالنسبة لنا نقاط مباراة الشبيبة جد مهمة، ونعمل حاليا على تحضير هذه المباراة بعيدا عن الضغط”.
رابط دائم : https://nhar.tv/LjPc0