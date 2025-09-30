لكناوي يؤكد معاناة ترجي مستغانم من أزمة مالية !

كشف مدرب ترجي مستغانم، نذير لكناوي، ان فريقه يعاني من أزمة مالية، ويحتاج إلى رعاية في القريب العاجل، وذلك عن الفوز الصعب المحقق أمس، أمام الضيف وفاق سطيف، بهدف من دون رد.

وفي مستهل ندوته الصحفية، أكد لكناوي. أن مواجهة سطيف، المندرجة ضمن الجولة الـ 6. من البطولة المحترفة، لعبت على مرحلتين مختلفتين.

مشيرا إلى أن الترجي في المرحلة الأولى كان أفضل، بعدما كانت طريقة لعبه بسيطة. وأضاف: “خلقنا عدة فرص.. الهدف جاء في وقت جيد وكنا قادرين على تسجيل الثاني ونواصل اللقاء بأريحية”.

قبل أن يشتكي مدرب ترجي مستغانم، من المشاكل المالية وسوء أرضية ملعب “محمد بن سعيد” على حد سواء، وقال: “حان الوقت لأن يستفيد الترجي من رعاية بالنظر إلى المشاكل المادية التي يتخبط فيها”.

وواصل لكناوي: “نتمنى أيضا إلى حين فترة التوقف الشتوي. ان يتم إعادة تهيئة أرضية الميدان، لأنها لو كانت في أفضل حالاتها الفريق سيقدم كرة قدم جميلة”.