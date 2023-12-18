لكناوي يغادر العارضة الفنية لاتحاد خنشلة

اتفق المدرب نذير لكناوي، مع إدارة فريق اتحاد خنشلة، على فسخ العقد الذي يربطهما، بعد مرور عشر جولات من البطولة المحترفة.

وأعلنت إدارة اتحاد خنشلة، اليوم الإثنين، في بيان عبر الصفحة الرسمية للفريق، عن طلاقها بالتراضي مع المدرب لكناوي.

واوضحت إدارة اتحاد خنشلة، بان هذا القرار جاء بعد اجتماع بين أعضاء مجلس الإادارة، والمدرب لكناوي، والذي أفضى إلى ضرورة منح نفس جديد للفريق.

وفي خاتم بيانها، أوضحت إدارة فريق اتحاد خنشلة، احتفاضها بخدمات مدرب حراس المرمى، بالإضافة للمحضر البدني