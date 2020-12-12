لكنَّ يا بنات حواء.. رجال في الخمسين يرجون الهناء

أريدها بنت أصول وأعدها أن تكون حياتها سعادة وسرور

من ولاية بومرداس، اتصل بنا رجل صادق يرغب في الزواج، يبلغ من العمر 53 سنة، يعمل كسائق شاحنة، ولديه مسكن خاص، مطلق من دون أولاد، لأنه يعاني من العقم، رجل متقٍ في قمة الأخلاق والخصال الحميدة.

يبحث عمن تتفهم ظروفه وتقدرها، زوجة تكون متدينة وشريفة تبني معه حياة يسودها الأمان في جو من الحب والاحترام، تكون من إحدى ولايات الوسط أو الشرق الجزائري، سنها لا يتعدى 40 عاما، لا يهم وضعها الاجتماعي، ويفضلها ماكثة في البيت.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133650

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حلمي الاستقرار والارتباط في أقرب الآجال

من وسط البلاد إلى شرقها بالتحديد إلى ولاية جيجل، منها نعرفكم على رجل شهم، يمارس مهنة التجارة بالجملة للمواد الغذائية، ناجح بكل ما تحمله الكلمة من معنى، مضى من عمره 51 سنة، مطلق من دون أولاد، يملك مسكنا خاصا.

يحلم بحياة الاستقرار وراحة البال، إلى جانب قرّة عين ومخلصة تمحو عنه آثار الوحدة والأحزان، امرأة محترمة وابنة عائلة عريقة، يعيش معها حياة مريحة وهنيئة، لا يهمه إن كانت عاملة أو ماكثة في البيت، سنها ما بين 30 و45 عاما، تكون جميلة الشكل يبدو عليها الاحترام، من إحدى ولايات الشرق أو وسط البلاد، ولا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133651

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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من تقبل عرضي وتكون مصدر بهجتي

أخير إلى ولاية تلمسان، اتصل بنما رجل أبدى رغبة كبيرة في الاستقرار، بعد أن ذاق مرارة الخيبة بسبب تجربة فاشلة باءت بالطلاق، صاحب العرض رجل عقيم وراضٍ بما كتبه له الله، يبلغ من العمر 57 سنة، متقاعد من الأمن الوطني، لديه سكن خاص، وسيم الشكل وطويل القامة.

يسعى بخطى ثابتة وبنية صادقة من أجل حياة يعمها البهجة والهناء، إلى جانب فتاة محترمة وأصيلة، يتخذها زوجة وشريكة عمره، زوجة تكون متفهمة وقنوعة حتى يتعاونا على تحقيق السعادة والراحة تحت سقف ينعم بالمودة والرحمة، يريدها من غرب البلاد، سنها من 30 إلى 50 سنة، يقبلها أرملة أو مطلقة بابن واحد، ولا يهم إن كانت عاملة أو ماكثة بالبيت، وجميلة الشكل.

للتواصل مع العرض.. مركز الأثير يستقبل مكالماتكم على الأرقام 3800/3801/3802

الرقم السري: 133652

مركز الأثير للإصغاء يضمن لكم أعلى درجات السرية والاحترافية

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