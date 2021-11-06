لكِ سيدتي أوجه كلماتي..

تفائلي واكسري اليأس بابتسامتك، فأنت امرأة لا يليق الحزن بقلبك، لأنك لم تُخلقِ للأحزان، فالحزن أبدا لا ينال من امرأة تجيد وضع الفواصل والنقاط في حياتها، المرأة تملك مفاتيح قلبها وتعرف كيف تعزف سمفونية سعادتها،

المرأة تنسج من خيوط الشمس آمالها وتجدد أحلامها عند كل شروق، المرأة تغرد مع الطيور وتهاجر أحزانها مع رحيل أسرابها، المرأة تعيش بروح طفلة تسابق الفراشات وتتنفس عبق زهورها، المرأة تطارد السحاب وتركض في المطر وتناجي الله بعدد أوراق الشجر.

لذا كوني امرأة بعمق البحر وصفاء النهر وحكمة الدهر.

للتواصل مع أصحاب الإعلان، ولمزيد من المعلومات، يرجى الإتصال بمركز الأثير عبر الأرقام التالية: