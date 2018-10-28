لك الاختيار يا من تبحث عن رفيقة المشوار

أستاذة جميلة تهوّن عليك المستحيل

اليوم يومي والفرصة فرصتي ولن أضيّعها لأنها قيّمة وذهبية، وهذه بعض المعطيات التي من شأنها أن تضع كل مهتم في الصورة، وتجعله يتخذ القرار، بالإقدام أو التراجع، وله الحرية في ذلك، ما دام الزواج من الأرزاق ومقدر من عند الله، فقط هي خطوة خطوتها من باب السعي، وأتمنى أن تكلل بالنجاح وأحظى بشريك الحياة، وفقا لأحلامي ليكون الفضل لهذه الجريدة التي فتحت لنا المجال لتجسيد أكبر الأحلام.

أنا سوسن من ولاية بومرداس، أبلغ من العمر 29 سنة، أشغل منصب أستاذة في التعليم، بهيّة وجميلة، بيضاء وطويلة القامة ومتحجبة، وهبني الله عينين عسليتين ساحرتين، لا أريد أبدا أن تنظرا إلى الفتن ولا تغريهما الأهواء.. حتى لا تقع في المحن، فلو فعلت ذلك، ستشهدان عليّ يوم الحساب عند ربّ العباد.

أريد لعينيّ الجميلتين أن تبصرا الطيّب والحلال ولا شيء غيره، أن تنظرا بشغف إلى شريك الحياة وتبعثا له رسائل الوفاء والإخلاص، أريد لهاتين العينين أن تكونا نعمة عليّ لا نقمة، فهما ليستا للبصر فحسب، بل للبصيرة أيضا .

لن أعقد المعاني أكثر حتى لا أحيد عن لبّ الموضوع ـ وبالمختصر المفيد، أتمنى الزواج والظفر برجل صالح يساندني ويمدّ لي يد الأمان لكي أحصّل معه السكينة والاستقرار بما يرضي الله ونبيّه المختار، يكون من إحدى مدن الوسط الجزائري.

أقبله مهما كان وضعه الاجتماعي، ولكن من دون أولاد، يناسبني سنا ويدرك تماما أن المرأة ليست وجها جميلا وقواما ممشوقا فقط، بل هي مخلوق يستحق العناية والرعاية.

هي الزوجة والصديقة والأم والشقيقة، وهي من قال في شأنها الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم» وقد أمرّ الرجل بالإحسان إليها: «رفقا بالقوارير».