لك وحدك كل التقدير يا صاحبة القلب الكبير

في غياب شريكة تسانده وتدعمه وتكون له أنيسة، يشعر الرجل بعدم جدوى الحياة حتى لو قرر عدم الزواج.

فإنه سرعان ما يتراجع، لأن الله خلق الذكر والأنثى ليجتمعا ويعمرا الأرض، فلا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يتنكر لفطرته أبدا.

وهذا حال صاحب الحظ لركن عرض خاص، وهو رجل طيب ورصين من ولاية سوق أهراس، موظف إداري بمؤسسة عمومية.

مطلق من دون أولاد يبلغ من العمر 44 سنة، يمتلك مسكنا خاصا، مقبول الشكل غايته ومنتهى أمله التوفيق وشق الطريق، مع امرأة تقدر الرجل وتحترم مبادئ العلاقة الزوجية.

تقاسمه الحلال وتكون له دعما وسندا على مدى الأيام، يقبلها من أية منطقة في التراب الوطن.

لا يتعدى عمرها 40 سنة، لا بأس إن كانت أرملة أو مطلقة، عاملة أو ماكثة في البيت، يعدها بالإحسان والعشرة الطيبة.

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