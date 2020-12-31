للأسبوع السابع على التوالي..قصف “البوليزاريو” لا يتوقف على قوات “المخزن” !

كشفت وزارة الدفاع الصحراوية، اليوم الخميس، في بيان لها، عن الهجمات التي قامت بها على قوات المخزن أمس الأربعاء واليوم.

وجاء في البيان، إن البوليزاريو، واصل لليوم الـ49، هجماته المركزة على تخندقات قوات الاحتلال المغربية على طول جدار الذل والعار.

وأوضح البيان، بأن مقاتلي الجيش الصحراوي، استهدفوا، أول أمس الثلاثاء ، جنود المخزن في منطقة اكيب النص قطاع اوسرد.

أما أمس الأربعاء، فلقد استهدفت الهجمات الصحراوية، القوات المغربية في منطقة فدرة لغراب قطاع حوزة مرتين متتاليتين.

ومنطقة لكصيبيين قطاع الفرسية وقطاع البكاري.

وتابع نفس البيان، سرد هجمات “البوليزاريو” على قوات الإحتلال المغربي على طول جدار الذل والعار ، وذلك بالنسبة لليوم الخميس.

حيث مسّ القصف قواعد قوات “المخزن” المتخندقة في قطاع المحبس ومنطقة تنوشاد بنفس القطاع.

كما استهدفت غارات الجيش الصحراوي منطقتي روس لفريرينة و سبخة العكريش بقطاع السمارة .

بالإضافة الى قصف منطقة أمقلي الدشرة بقطاع امقالا و منطقة روس اوديات اشديدة قطاع الفرسية.

أمام بقطاع حوزة فلقد تم استهداف منطقة أكويرة، و بقطاع اوسرد تم قصف قوات الإحتلال المغربي في منطقة اعظيم ام اجلود.