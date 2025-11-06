للاستفادة من باقة مُوسّعة من الخدمات.. BDL وشركة “أمانة” يُبرمان اتفاقًا استراتيجيًا

وقع بنك التنمية المحلية وشركة أمانة اتفاق استراتيجي يتيح لإطارات ومستخدمي. شركة أمانة الاستفادة من باقة موسّعة من الخدمات والحلول البنكية التي يقدمها البنك.

هذا الاتفاق يمثل خطوة إضافية في التزام بنك التنمية المحلية بدعم الشمول المالي ومرافقة الكفاءات الوطنية. وبموجب هذه الاتفاقية. يضع بنك التنمية المحلية تحت تصرف موظفي أمانة مجموعته الكاملة. من المنتجات التجارية. بما في ذلك التمويلات التقليدية والإسلامية. إضافة إلى خدماته البنكية الحديثة والرقمية. وعلى رأسها خدمة الدفع عبر رمز QR CODE WIMPAY-BDL

وتندرج هذه المبادرة في إطار رؤية مشتركة تهدف إلى دعم احتياجات هذه الفئة ومرافقتها في مشاريعها الشخصية والمهنية. وتعزيز وصولها إلى خدمات مالية موثوقة وآمنة ومتلائمة مع متطلباتها.

تم إبرام هذه الاتفاقية رسمياً بمقر بنك التنمية المحلية، بحضور السيد محمد مبارك، المدير العام للبنك، و محند أوتابت عبدي. المدير العام لشركة أمانة. وخلال هذه المناسبة، أكدت إدارة البنك أن هذه الشراكة. تُجسّد التزام المؤسسة بمرافقة المؤسسات الوطنية ومستخدميها وتعزيز تجربة مصرفية حديثة وسهلة ومبتكرة.

تعكس هذه الشراكة رؤية مشتركة تهدف إلى تعزيز قيمة رأس المال البشري ومرافقة الكفاءات الوطنية في مساراتها المهنية والشخصية. مع الإسهام في تنشيط المنظومة الاقتصادية الوطنية ضمن مقاربة مسؤولة وبنّاءة. ويمثل هذا التعاون رافعة جديدة نحو مرحلة أكثر تطوراً من الدعم والتكامل. بما يفتح آفاقاً واعدة لشراكات مستدامة تُسهم في تطوير الطاقات. البشرية وترسيخ مسار التقدم المشترك.