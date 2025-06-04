للاطلاع على التجربة الجزائرية في مجال الاقتصاد الأزرق..وفد نيجيري يزور الجزائر

زار وفد من المعهد الوطني للدراسات السياسية والاستراتيجية لجمهورية نيجيريا، الجزائر بهدف الاطلاع على التجربة الوطنية في مجال الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة.

وبعدما استهلّ الوفد زيارته بولايتَي عنابة والطارف، شملت الجولة عدداً من المحطات الميدانية في ولايات أخرى.

وفي وهران اطّلع الوفد على عدد من المنشآت الاقتصادية والبيئية، منها الشركة الجزائرية العُمانية للأسمدة (AOA)، مركب تمييع الغاز بأريزونا. مؤسسة البيئة المفتوحة بمسرغين، والورشة البحريةالرئيسية.

أما في ولاية تيبازة، فقد شملت الزيارة تفقد مرافق علمية وتقنية ببواسماعيل. من أبرزها المدرسة العليا للبحرية والمراكز المختصة. في التحاليل الفيزيائية والكيميائية.

وفي غرداية زار الوفد منطقة نتيسة، قصر تافيلالت، والمركز النفسي-البيداغوجي ببلدية بريان.

أما في ولاية الأغواط فقد تخللت الزيارة جولة ميدانية إلى منشآت بمنطقة حاسي الرمل.وفي بومرداس،شملت الجولة مزرعة مائية بميناء زموري. وحدة بناء السفن “CORENAV”، مشتلة الغابات، ومحطة تحلية مياه البحر بكاب جانت.

جدير بالذكر أن هذه الزيارات جسّدت حرص الوفد النيجيري على الاطلاع على التجربة الجزائرية في مجالي الاقتصاد الأزرق والتنمية المستدامة. وكانت فرصة قيّمة لتبادل الخبرات وتعزيز. أواصر التعاون بين البلدين.