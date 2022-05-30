للباحثين عن عمل والراغبين في زيادة المبيعات.. الحل لدى فايبر

قالت اليوم الاثنين، بيرينا تانوفيتش مدير الشراكة لدى Rakuten Viber. إن 92% من الأشخاص حول العالم يستخدمون هواتفهم النقالة لولوج الأنترنت.

وأشارت خلال تقديمها شروحات حول الخدمات الجديدة لفايبر أن 58% من المستخدمين، يفضلون الرسائل النصية لطرح الأسئلة. فيما يفضل 74% يفضلون إرسال الرسائل النصية.

ويتواجد فايبر في أكثر من 140 بلدا حيث يتم استخدام 44 لغة. كما أن 8500 علامة تستخدم viber bussiness لإرسال الرسائل.

وتحدث بيرينا عن تطبيقات المراسلة لراكوتن فايبر وميزاتها المختلفة، لتسهيل وتبسيط التفاعلات بين الشركات والعملاء.

وتستخدم العلامات التجارية تطبيقات المراسلة لبدء عمليات التسويق وإبلاغ جمهورها بالأخبار الرئيسية أو أحدث التطورات في منتجاتها.

من ناحية أخرى، يستخدم العملاء تطبيقات المراسلة هذه للتواصل مباشرة مع العلامات التجارية التي يعتبرونها موثوقة، خاصة في أوقات الأزمات.

واستحدث فايبر 3 أنواع من الرسائل المختلفة أولها رسائل المعاملات والتي يمكن استخدامها لتأكيد عملية شراء أو موعد. وإرسال معلومات حساسة للوقت مثل تحديثات الرحلات الجوية أو تنبيهات الطقس، وغير ذلك الكثير.

أما الرسائل الترويجية فتساعد في الترويج للمنتجات أو الخدمات. حيث يتم استخدامها للإعلان عن إطلاق منتجات أو خدمات جديدة أو إعادة تخزين التنبيهات أو العروض الترويجية.

وفي حالة حدوث ظروف غير متوقعة، يمكن للشركات تغيير ما تنقله للعميل وتزويده بالمعلومات التي يحتاجها.

أما رسائل المحادثة هي التي تتيح للشركات الدخول في محادثة حقيقية مع عملائها.

وبخصوص روبوتات المحادثة، تساعد هذه الأدوات الأساسية العلامات التجارية في الإجابة على أسئلة العملاء تلقائيًا.

من جانب آخر، تتيح المراسلة للعلامات التجارية التواصل مع عملائها في الوقت الفعلي، في أي مكان في العالم.

يتم إرسال الرسائل التجارية من الشركات التي اشتركت فيها لتلقي رسائل ترويجية منها أو تلقيت خدمة منها.

البحث عن عمل عبر فايبر ممكن..

وحسب المتحدثة للراغبين في البحث عن عمل ستظهر لمستخدمي viber الرسائل في قائمة الدردشة. أما للعثور على رسالة عمل، يجب فقط وضع اسم الشركة أو العبارة الواردة في الرسالة بحقل البحث في شاشة الدردشة.

لمعرفة المزيد عن الشركة التي أرسلت لك رسالة عمل. يمكن فتح الرسالة والضغط على أيقونة المعلومات في الجزء العلوي من الشاشة.

كما يمكن للمستخدمين اختيار إيقاف تلقي جميع رسائل العمل أو تحديد الشركات التي تريد التوقف عن تلقي رسائلها.

وأكدت بيرينا أنه يجب على جميع الشركات التي تدخل في شراكة مع Viber اتباع إرشادات صارمة فيما يتعلق بنوع المحتوى الذي يمكنهم إرساله.

تجارة المحادثة وزيادة المبيعات..

تتيح تجارة المحادثة إرسال التوصيات والمساعدة في الطلبات والإجابة على الأسئلة قبل البيع وبعده.

كما تحتوي تجارة المحادثة على روبوتات دردشة يمكنها تنفيذ مهام أخرى مثل معالجة الطلبات وتقديم التوصيات.

ويمكن لروبوتات الدردشة زيادة المبيعات والتحويلات من خلال الدردشة الفردية. حيث يتلقى العملاء تجربة مخصصة تشجع المبيعات.

ويمكن أن توفر Chatbots أيضًا جميع المعلومات التي يحتاجها العميل دون مغادرة الدردشة. وكلما طالت مدة التعامل مع علامتك التجارية، زادت احتمالية إجرائها لعملية شراء.

وتتمتع روبوتات المحادثة بواجهة سهلة الاستخدام وهي سريعة في الرد على استفسارات العملاء. حيث يقلل هذا من عدد استفسارات العملاء التي تتطلب وقتًا على الهاتف أو عبر البريد الإلكتروني.

كما تعمل روبوتات الدردشة Viber، على تحسين طريقة تواصل الشركات مع عملائها. وكذا السماح للشركات بالتواصل مع العملاء بشكل أسرع وأكثر كفاءة.

وتساعد الرسائل التجارية العلامات التجارية على تزويد العملاء بجميع المعلومات التي يحتاجونها حول المنتجات والخدمات. مع توفير الصور ومقاطع الفيديو.