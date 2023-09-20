للتأمل.. الحزن يرحل بسجدة والفرح يأتي بدعوة

قال الإمام بن القيم رحمه الله: لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك الألم حبيب، ولن يسهر بدل منك قريب..

اعتن بنفسك، واحمها ودللها ولا تعطي الأحداث فوق ما تستحق تأكد أنه حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك.. وحين تنهزم لن تنصرك سوى إرادتك، فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك.

لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام..

لا تحمل همّ الدنيا فإنها لله، ولا تحمل هم الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله.. فقط احمل هما واحدا فقط وهو كيف ترضي الله؟ لأنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك. ولا تيأس من حياة قد أبكت قلبك…

وقل يا الله عوضني خيرا في الدنيا والآخرة، فالحزن يرحل بسجدة، والفرح يأتي بدعوة.