للتاريخ.. محرز أول عربي يتوج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا

سيحتفظ تاريخ كرة القدم، أن النجم الجزائري رياض محرز أول لاعب عربي توج بلقب أفضل لاعب في إنجلترا، والمصري محمد صلاح الثاني.

ففي وقت يحفظ التاريخ هذه المعلومة، أطلت علينا قناة “العربية” بالبند الأحمر العريض لحظة تتويج محمد صلاح بهذه الجائزة مؤكدة أنه أول عربي يتوج بها.

فقد اعتبر الجمهور الجزائري هذا تجاهلا لإنجاز لاعب ليستر سيتي الإنجليزي الذي توج بعدة ألقاب في موسم 2015/2016.

كما يعتبر محرز أول لاعب افريقي يخطف لقب أفضل لاعب في إنجلترا، فحتى دروغبا عندما كان في عز عطاءه في تشيلسي لم يتوج به.

فهل تجاهلت قناة “العربية” أو نسيت المعلومة التي يحفظها العام والخاص في الوطن العربي وفي إفريقيا.