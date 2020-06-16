للتباحث حول استئناف الموسم.. مدوار يجتمع برؤساء أندية الجهة الغربية

قرر رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار الإجتماع يوم الخميس برؤساء أندية الدرجتين الأولى والثانية لفرق الجهة الغربية.

لاليغ في اجتماعها الأخير قررت عقد 3 اجتماعات تشاورية مع رؤساء أندية الدرجتين الأولى والثانية، للتباحث معهم حول مسألة استئناف الموسم الكروي.

هيئة مدوار أكدت في بيان عبر موقعها الرسمي أن الاجتماع سيخصص لاستشارة الأندية والوقوف على قدراتها التنظيمية للمباريات في حالة استئناف البطولة.

كما سيتناول الاجتماع، بقية الأحداث الأخرى المتعلقة بوضعيات الأندية، في ظل الأزمة الصحية التي تواجه الجزائر.