للتدبر….

رسول الله خلال شهر رمضان

سيد الخلق شفيع الأمة يوم الثقيامة شئنا أم ابينا هو قدوتنا و إسوتنا، هادينا ونبينا الذي بلغنا الرسالة.

رسول أُنزل عليه القرآن في شهر رمضان، فكان للناس النور والبرهان، فهذا الشهر الذي خصه الله تعالى بأعظم معجزة في الكون “القرآن الكريم”، لابد أن يكون استقباله في نفس قداسته من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف كان صلى الله عليه وسلم يستقبل شهر رمضان؟

كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذ أقبل عليه شهر رمضان فإنه يخصّه باهتمام بالغ، إذ قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: خاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان، فقال: “يا أيّها الناس قد أظلكم شهر جعل الله صيام نهاره فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من الخير، كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى سبعين فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر والصبر ثوابه الجنة..”

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعد بنفسه لاستقبال هذا الشهر العظيم بفرح وسرور بالغين، يحث أهل بيته، وأصحابه على استقباله بكل ما يستحقه من تهيئة النفوس وتصفية القلوب ومن طموحات وآمال ومن تدبير وتشمير.

كما كان الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم يعد نفسه وأصحابه وأمته جميعا في كل زمان ومكان إلى الأبد لاستقبال سيد الشهور، ولتأكيد معانيه العظيمة وانقضاء فترة التدريب بل يجب أن يكون كل فرد من المسلمين قد تزود منه بطاقات تضمن ديمومة تلك المعاني والدروس المستفادة من أعماق شهر القرآن والنور والفرقان، مدى بقية الأيام والشهور والسنين من عمره .