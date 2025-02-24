للتشاور حول أبرز الملفات المطروحة ..عطاف يتلقى مكالمة هاتفية من نظيره الليبي

تلقى اليوم،الإثنين، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مكالمة هاتفية من طرف نظيره الليبي المكلف. بتسيير وزارة الشؤون الخارجية بدولة ليبيا،الطاهر الباعور.

يندرج هذا الاتصال في إطار تقاليد التشاور والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لاسيما فيما يتعلق بأبرز الملفات السياسية المطروحة. حاليا على مستوى الجمعية العامة ومجلس الأمنالأممين.