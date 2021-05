للتهرب من قيود كورونا.. إقامة حفل زفاف على متن طائرة!

واختار الزوجان طريقة لا تخطر على البال، للإحتفال بزفافهما دون الإلتزام بقيود فيروس كورونا.

وحسب وسائل إعلام محلية، أقام الزوجان حفل زفافهما، على متن طائرة في الهواء، بحضور 160 شخصا.

وقرر الزوجان راكيش وداكشينا، إقامة حفل زفاف على متن طائرة في رحلة محلية، ودعوة جميع الأصدقاء على متن الرحلة.

وأظهرت لقطات فيديو قرابة 160 شخصا وهم يحتفلون بالزفاف، بدون تباعد اجتماعي، ولا ارتداء للكمامات، على متن الطائرة.

ولم يعرف المسؤولين في المطار عن “الخطة” التي اتبعها الزوجان في الرحلة، وقد يتعرض جميع الحاضرين لعقوبات وخيمة تتمثل بحظر من السفر.

ويأتي هذا، في الوقت الذي تعيش فيه دولة الهند، تحت وطأة موجة قاسية من فيروس كورونا.

ووصل عدد ضحايا فيروس كورونا في الهند إلى 300 ألف، اليوم الثلاثاء.

A Madurai couple's mid-air "wedding" flouting #COVID19 norms, the behaviour of their guests on the flight & the airline @flyspicejet that chartered the flight are facing the wrath of India's Civil Aviation regulator, @DGCAIndia. Here's what the rules say. #COVID19India pic.twitter.com/Oyte4AtsAG

— BOOM Live (@boomlive_in) May 24, 2021