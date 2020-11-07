للجادين فقط.. ملتزمة في الأربعين فمن يكون لها الزوج الأمين؟

من يعينني على طاعة الله.. أعده بالودّ والهناء

لقد كنت دائما من القرّاء الأوفياء لجريدتكم الغرّاء، وكنت متتبعة كذلك للخدمات التي يقدمها هذا الركن، ولمست أن فيه الكثير من الجهد والحرص على تقديم الجميل والأفضل، فقلت لمّ لا أتشجع وأطلب حظي من هذا الركن بإذن الله، ربما يساق لي الرزق من حيث لا أحتسب.

أنا شابة من ولاية جيجل، أبلغ من العمر 42 سنة، لم يسبق لي الزواج، على قدر كبير من الأخلاق والحمد لله، ملتزمة وأعي حدودي مع الله، ماكثة في البيت وأجيد تدبر أموره، على قدر من الجمال، حيث أنني بيضاء البشرة ومتوسطة القامة.

أردت أن أجرب حظي وكلي يقين أنني سأجد ضالتي المتمثلة في زوج صالح وصادق يأخذ بيدي ويكون لي عونا في حياتي، كيف لا وأنا التي ترفعت عن العلاقات العابرة وارتأيت أن يكون لي نصيب مع من يدخل البيوت من أبوابها.

وهذه يدي لن أمدها إلا لرجل شريف يتخذني شريكة على سنة الله ورسوله الكريم، أتمنى أن يكون من إحدى ولايات الشرق الجزائري، سنه لا يتجاوز 50 عاما، أقبله مطلقا أو أرمل بأولاد، أكثر ما أرغبه أن يكون عاملا مستقرا وأقبل العيش مع أهله إن لم يتسنَ له توفير السكن الخاص.

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الرقم السري : 133466

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