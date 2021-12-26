للحد من انتشار الوباء.. تدابير جديدة للدخول إلى الإدارات والمؤسسات

كشفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، عن تدابير الدخول إلى الإدارات والمؤسسات المستقبلة للجمهور. في إطار الوقاية من فيروس كورونا والحد من انتشاره.

وأوصت وزارة الداخلية بالحد من التنقل إلى الإدارات والمؤسسات العمومية المستقبلة للجمهور إلا في حالة الضرورة.

كما أوصت بالالتزام بالتدابير الوقائية المعلن عنها من قبل وزارة الصحة عند التوجه إلى الإدارات العمومية والمستقبلة للجمهور.

وشددت وزارة الداخلية على ضرورة ارتداء القناع الواقي، كما أوصت بالاستقبال الفردي للمترفقين أمام الشبابيك.

ودعت الوزارة الى احترام مسافة التباعد الاجتماعي بين المرتفقين وتجنب التجمعات والطوابير غير الضرورية. كما دعت إلى استخدام الخدمات الرقمية عن بعد المتوفرة.

وقد أعلنت الوزارة الأولى أمس السبت عن تمديد النظام الحالي للوقاية من إنتشار وباء كورنا عبر كامل التراب الوطني لـ10 أيام إبتداء من يوم الاحد 26 ديسمبر 2021.

وحسب بيان مصالح الوزارة الاولى تم تمديد إجراءات النظام الحالي لمدة 10 أيام مع إتحاذء عدد من التدابير الوقائية. منها اشتراط جواز التلقيح للدخول والخروج من التراب الوطني. وكذا استحداثه واشتراطه لدخول بعض الفضاءات.

كما قررت الوزار ةالاولى إجراءات جديدة لتكثيف عمليات تلقيح الموظفين بالهيئات العمومية وأسلاك الإدارات.وهذه الإجراءات تشمل أيضا قطاعات الخدمات والتجارة

عقب الـمشاورات مع اللجنة العلمية لـمتابعة تطور جائحة، والسلطة الصحية بعنوان جهاز تسيير الأزمة الصحية الـمرتبطة بجائحة فيروس كورونا.وتندرج دومًا في إطار الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.