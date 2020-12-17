للحد من نقص الحليب المدعم في السوق.. مراجعة خارطة توزيعه

كشف وزير الفلاحة، عبد الحميد حمداني، اليوم الخميس، أن وزارته تسعى لمراجعة الخارطة الجغرافية لتوزيع الحليب المدعم.

ويأتي ذلك، للحد من إشكالية نقص هذه المادة الأساسية في بعض المناطق.

وحسب ما نقلته وكالة الأنباء، عن تصريح للوزير خلال رده على أسئلة النواب في المجلس الشعبي الوطني، فإنه سيتم تقليص المسافات للموزعين لتخفيض تكاليف التوزيع.

بالإضافة إلى تجنب انشاء ملبنات متقاربة في نفس الأماكن، حسب ذات المصدر.

وأكد الوزير، إن مصالحه تسعى لتشجيع إنشاء مستثمرات لتربية الأبقار وإنشاء ملبنات.

مبرزا إن المؤسسات العمومية تستفيد من حصص معتبرة لغبرة الحليب الموجهة للحليب المدعم.

وذكر الوزير، أنه قد تم تخصيص 900 طن من مادة غبرة الحليب، خلال الدخول الاجتماعي لفائدة الملبنات العمومية.

ومن جهة أخرى، كشف حمداني، عن وجود عدة تجاوزات من طرف الملبنات وتجار التجزئة عبر مختلف جهات الوطن.

مشيرا إلى أنه قد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتعاملين الذين خرقوا بنود الاتفاقية التي تمنع استخدام مسحوق غبرة الحليب لإنتاج مواد أخرى.

وأبرز حمداني إن الوزارة سطرت برامج تنموية خاصة من أجل تطوير شعبة الحليب وترشيد الواردات.