للحصول على تأشيرة شنغن.. 5 دول عليكم تفاديها

يتعين على المسافرين من العديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التقدم بطلب للحصول على تأشيرة. للسماح لهم بالدخول إلى منطقة شنغن.

ومع ذلك، فإن الدول الأعضاء السبع والعشرين في شنغن لديها معدلات رفض مختلفة للتأشيرة - بعضها أكثر صرامة من غيرها.

ليس من السهل التنبؤ بالدول التي يمكنها رفض المزيد من طلبات التأشيرة.

على الرغم من ذلك، وفقًا للإحصاءات التي نشرتها Schengen في بعض الحالات. من المرجح أن تصدر الدول التي تتلقى عددًا أقل من الطلبات قرارات سلبية.

بناءً على معدلات الرفض لعام 2023، إليك الدول الأكثر عرضة لرفض طلبات تأشيرة شنغن:

مالطا

تتمتع مالطا بأعلى معدل رفض من بين جميع دول شنغن السبع والعشرين.

في عام 2023، قدم المتقدمون 33306 طلبًا – 12261 أو 37.60 في المائة منها تم رفضها.

وكان لدى المتقدمين الجزائريين أعلى معدلات رفض لتأشيرات مالطا. حيث تم رفض 90.35 في المائة من طلبات التأشيرة الخاصة بهم.

إستونيا

تم رفض أكثر من نصف (61.4 في المائة) طلبات تأشيرة شنغن التي تلقتها إستونيا، حيث بلغت 4347 طلبًا بردود سلبية.

وكانت الجنسيات التي تم رفضها أكثر من غيرها وكان لديها أعلى معدلات الرفض هي المصريون. حيث بلغ معدل الرفض لديهم 59.5 في المائة.

كما كان لدى المتقدمين من الإمارات العربية المتحدة والهند معدلات رفض أعلى – 57.9 و49.7 في المائة على التوالي. في حين كان لدى المتقدمين الصينيين أدنى معدلات الرفض (7.3 في المائة).

بلجيكا

تم رفض أكثر من ربع الطلبات (26.6 في المائة) إلى بلجيكا. مما جعل بلجيكا ثالث دولة ذات أعلى معدلات رفض لتأشيرة شنغن.

من بين 225,951 طلبًا، تم رفض 60,148 طلبًا، في حين شملت الجنسيات الأكثر تأثرًا بالرفض السنغاليين (67.8 في المائة). والأنغوليين (66.44 في المائة)، والنيجيريين (62.45 في المائة).

السويد

رفضت السويد حوالي 60,148 طلب تأشيرة في عام 2023، وهو ما يمثل 23.1 في المائة من الطلبات التي تم رفضها.

وتصنف هذه الأرقام السويد كرابع دولة ذات أعلى معدلات الرفض وتعتبر أكثر صرامة من حيث إصدار التأشيرات.

وتم رفض الإيرانيين أكثر من غيرهم، حيث تلقى 4,153 طلبًا قرارًا سلبيًا.

وبلغ معدل الرفض لهذه الجنسية 76.65 في المائة، بينما جاء الباكستانيون واللبنانيون في المرتبة الثانية والثالثة. بمعدلات رفض 69.49 و66.21 في المائة على التوالي.

الدنمارك

تلقت الدنمارك 107,872 طلب تأشيرة في عام 2023 – 21,509، أو 21.2 في المائة منها تم رفضها.

وكان لدى المغاربة أعلى معدلات الرفض – 100 في المائة، على الرغم من تقديم طلبين فقط.

الإيرانيون والباكستانيون هم ثاني وثالث أكثر الجنسيات رفضًا، حيث بلغت معدلات الرفض 76.65 و69.49 في المائة على التوالي.