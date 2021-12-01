للحفاظ على الدفء في العلاقة الزوجية قواعد هي

العلاقة الزوجية مسؤولية الحفاظ على الدفء و الاستقرار في العلاقة الزوجية لا يقع على عاتق الزوجة فحسب،بل هو يقع أيضا على عاتق الأزواج الذين يجب عليهم القيام ببعض التصرفات التي لن تنقص من قيمتهم بقدر ما ستزيد منها، ومن باب حرصنا على جعلكم بمنأى عن إلحاق الضرر عن أسركم التي تسهرون دائما على تماسكها و بعث أجمل الأمور فيها ما عليكم إلا القيام بالتالي:

حافظوا على هدوئكم داخل المنزل لضمان سلامة المحيط العام للأسرة. لضمان استقرار في العلاقة الزوجية

حافظوا على الابتسامة مع الأهل والأولاد بشكل موقر حين التعامل معهم، وابتعدوا عن القلق والاضطراب في المنزل وإن كان لابد وأن يظهر عليكم القلق، فلا بأس أن يكون خارج حدود المنزل.

العلاقة الزوجية، أحفظوا ألسنتكم ولا تهدموا بيوتكم بالكلام الجارح الذي يعمل على تكدير الصفاء عن المنزل ناهيك عن تخريبه لنظام الأسرة في العلاقة الزوجية.

اسعوا أبداً و أبدا في العلاقة الزوجية لأن لا تكونوا السبب في امتعاض الأهل والأولاد والأصدقاء منك.

أحبوا أهليكم وأولادكم وتقربوا إليهم بالحديث الطيب مظهرين لهم محبتكم التي تنم عن عواطفكم الجياشة تجاههم .

وبهذه الكلمات القليلة يمكن للرجل أن يتلافى كثيراً من المشكلات الثقال في العلاقة الزوجية التي قد تثار من قبل الزوجة، بل إن هذه العبارة تسهم إسهاماً فعالاً في تنشيط الزوجة وتعطيها زخماً أكبر مما كانت عليه يساعدها في إدامة تربية الأطفال.

وأنتم كأزواج جديرون أن تعلموا أن أساس استحكام نظام الأسرة في العلاقة الزوجية يقوم على الود والاحترام المتقابل بين الرجل والمرأة.