للحفاظ على الدفء في العلاقة الزوجية قواعد..

مسؤولية الحفاظ على الدفء والاستقرار في الأسرة لا يقع على عاتق الزوجة فحسب، بل هو يقع أيضا على عاتق الأزواج الذين يجب عليهم القيام ببعض التصرفات التي لن تنقص من قيمتهم بقدر ما ستزيد منها.

ومن باب حرصنا على جعلكم في منأى عن إلحاق الضرر عن أسركم التي تسهرون دائما على تماسكها وبعث أجمل الأمور فيها، ما عليكم إلا القيام بالتالي: - حافظوا على هدوئكم داخل المنزل لضمان سلامة المحيط العام للأسرة.

حافظوا على الابتسامة مع الأهل والأولاد بشكل موقر حين التعامل معهم، وابتعدوا عن القلق والاضطراب في المنزل وإن كان لا بد وأن يظهر عليكم القلق، فلا بأس أن يكون خارج حدود المنزل.

احفظوا ألسنتكم ولا تهدموا بيوتكم بالكلام الجارح الذي يعمل على تكدير الصفاء عن المنزل، ناهيك عن تخريبه لنظام الأسرة، اسعوا دائما وأبدا لأن لا تكونوا السبب في امتعاض الأهل والأولاد والأصدقاء منك.

أحبوا أهليكم وأولادكم، وتقربوا إليهم بالحديث الطيب مظهرين لهم محبتكم التي تنم عن عواطفكم الجياشة تجاههم وكونوا كما قال الرسول الأكرم “صلى الله عليه وسلم”:”قول الرجل لامرأته أنا أحبك لا يذهب من قلبها أبدا”، وبهذه الكلمات القليلة، يمكن للرجل أن يتلافى كثيرا من المشكلات الثقال التي قد تثار من قبل الزوجة، بل إن هذه العبارة تسهم إسهاما فعالا في تنشيط الزوجة وتعطيها زخما أكبر مما كانت عليه يساعدها في إدامة تربية الأطفال.

وأنتم كأزواج جديرون أن تعلموا أن أساس استحكام نظام الأسرة يقوم على الود والاحترام المتقابل بين الرجل والمرأة، وهذا الود والاحترام سيساعد في تنمية نور الرأفة والمحبة والحنان في قلبيهما، وبقائه مضيئا.