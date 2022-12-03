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قناة النهار

للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية

بقلم قناة النهار
للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية
رياضة
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للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية

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