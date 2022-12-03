قناة النهار للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية بقلم قناة النهار نشر في 03 ديسمبر 2022 - 16:05 رياضة شارك غرِّد أرسل 58 0 للدفاع عن النفس..فتيات يقبلن على تعلم الفنون القتالية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/mkXqL اقرأ أيضا نداء للجمهور.. وكلاء الجمهورية يفضحون المحتالين قناة النهار 18 نوفمبر غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات قناة النهار 19 نوفمبر تساؤلات: ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال قناة النهار 26 نوفمبر محمد الخراز: الركراكي عرف كيف يوضف اللاعبين وجعلهم يضحون من أجل المنتخب عكس حليلوزيتش قناة النهار 01 ديسمبر كارثة..مجهولون يقومون بحرق 10 مركبات بالعلمة قناة النهار 18 نوفمبر أستاذ يهدي لطالبه أيفون بعد تحصله على العلامة الكاملة في الرياضيات والغناء يتوقف بسبب الأذان في قطر قناة النهار 19 نوفمبر قسنطينة / الإطاحة بشبكة مختصة في الإحتيال على المواطنين بإستخدام أسماء وهمية قناة النهار 16 نوفمبر طالع هابط: كلنا يد واحدة من اجل القضاء على حوادث المرور التي تحصد الآلاف من الارواح قناة النهار 22 نوفمبر شاهد ما عثر عليه رجال الدرك والأمن في مداهمات لأماكن مشبوهة بوهران!؟ قناة النهار 12 نوفمبر وهران/ زخات مطر تُغرق طرقات ومؤسسات تربوية وأراضي فلاحية ببلدية حاسي بونيف قناة النهار 03 ديسمبر