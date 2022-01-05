للراغبين في إنشاء نادي للغة الإنجليزية.. سفارة أمريكا تمد يد المساعدة
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، أنها مستعدة لتقديم المساعدة إلى الراغبين في إنشاء نادي للغة الإنجليزية.
وجاء في منشور السفارة “لدينا مراكز أمريكية في كل من ورقلة ووهران وبشار وقسنطينة والجزائر العاصمة. غير أنه لا يمكننا أن نفتح مراكز ثقافية في الولايات الـ 58 على الرغم من رغبتنا في ذلك”.
وأضافت السفارة “ولكن إذا كنت تفكر في إنشاء نادي للغة الإنجليزية فيمكننا أن نقدم لك النصائح والمساعدة في إطلاق مشروعك. إضغط على هذا الرابط لاكتشاف الموارد المتوفرة وانضم إلى بثنا المباشر على يوتيوب يوم الأربعاء على الساعة 18:00 مساءً”.
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سفارة أمريكا تقدم عرضا مغريا للمعلمين
قدمت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، عرضا مغريا لمعلمي المدارس الراغبين في تطوير مهاراتهم.
وجاء في منشور سفارة أمريكا “هل أنت معلم مدرسة يطمح لتطوير مهاراته؟ يمنح برنامج فولبرايت للتفوق في التدريس والإنجاز. منحة ممولة بالكامل للدراسة لمدة ستة أسابيع في الولايات المتحدة”.
وأشارت السفارة أنه يجب على مقدمي الطلبات أن يكونوا معلمين بدوام كامل في مدارس حكومية أو خاصة. في الطور المتوسط أو الثانوي.
ويجب أيضا أن يحوزوا على خمس سنوات أو أكثر من الخبرة في الفصول الدراسية في اللغة الإنجليزية. تعليم الإنجليزية كلغة أجنبية، الدراسات الاجتماعية، الرياضيات، العلوم، أو تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأفادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر أن تقديم الطلبات ينتهي يوم 20 مارس.
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سفارة أمريكا تبحث عن مساعد إداري براتب مغري
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، البحث عن مساعد إداري في وحدتها الصحية.
وحسب منشور سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر تتضمن متطلبات الوظيفة عامين من الخبرة الإدارية. المستوى 3 في اللغة الإنجليزية و4 في اللغة الفرنسية.
ومن المستحسن أن يلم طالب العمل بالمصطلحات الطبية وأن يعرف المرافق الطبية المحلية والأطباء وأطباء الأسنان.
كما يجب أن يكون المتقدمون قد أكملوا المرحلة الثانوية (البكالوريا). كما يقدر الراتب السنوي بـ 1،887،642 دينار جزائري. آخر موعد للتقديم هو 14 ديسمبر.
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سفارة أمريكا لدى الجزائر تقدم عرضا خاصا لطلاب الثانويات
أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، اليوم الأربعاء، عن تقديمها عرضا خاصا لطلاب الثانويات.
ونشرت السفارة على صفحتها بفيسبوك “تلاميذ الثّانويات، هل تتحدثون اللغة الإنجليزية جيدًا وتريدون قضاء شهر في الصيف القادم بأمريكا؟”.
وأضافت “لا تفوّتوا هذه الفرصة للتقدم لبرنامج القيادة الشبابية الجزائرية. وهو برنامج تبادل ممول بالكامل يركز على تنمية القيادات الشبابية والمشاركة المجتمعية.
وتابعت “يجب أن يتراوح عمر المتقدمين بين 15 و17 عامًا اعتبارًا من 10 جوان 2022. وأن يكونوا حاليًا في السنة الأخيرة من المدرسة المتوسّطة، أو السنة الأولى أو الثانية من المدرسة الثانوية”.
وأكدت السفارة الأمريكية أن رسالتيّ توصية باللغة الإنجليزية مطلوبة كجزء من التسجيل، مشيرة أن آخر موعد للتقديم هو 16 نوفمبر.
وقد أعلن موقع السفر التابع لمكتب الشؤون القنصلية الأمريكية أن التسجيل في قرعة الولايات المتحدة 2022-2023. قد انطلق 7 أكتوبر إلى 10 نوفمبر.
وأوضح المكتب أن الاشتراك في القرعة يتم مجانا، من خلال الرابط الإلكتروني لتطبيق الهجرة العشوائية لأمريكا: https://dvprogram.state.gov
وتتضمن شروط التسجيل ستة شروط، هي: وجود جواز سفر ساري المفعول، أن يكون عمر المتقدم 18 عاما أو أكثر، وتوضيح الحالة الاجتماعية الصحيحة، وقضاء 12 عاما بالتعليم على الأقل.