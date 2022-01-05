للراغبين في إنشاء نادي للغة الإنجليزية.. سفارة أمريكا تمد يد المساعدة

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر، أنها مستعدة لتقديم المساعدة إلى الراغبين في إنشاء نادي للغة الإنجليزية.

وجاء في منشور السفارة “لدينا مراكز أمريكية في كل من ورقلة ووهران وبشار وقسنطينة والجزائر العاصمة. غير أنه لا يمكننا أن نفتح مراكز ثقافية في الولايات الـ 58 على الرغم من رغبتنا في ذلك”.

وأضافت السفارة “ولكن إذا كنت تفكر في إنشاء نادي للغة الإنجليزية فيمكننا أن نقدم لك النصائح والمساعدة في إطلاق مشروعك. إضغط على هذا الرابط لاكتشاف الموارد المتوفرة وانضم إلى بثنا المباشر على يوتيوب يوم الأربعاء على الساعة 18:00 مساءً”.

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