للراغبين في السفر بحرا.. مؤسسة النقل البحري تكشف البروتوكول الصحي

بعد أكثر من 19 شهرًا من التعليق، استأنفت المؤسسة الوطنية للنقل البحري نشاطها. ومن المقرر انطلاق أول معبر بين الجزائر ومرسيليا في الأول من نوفمبر على متن سفينة باجي مختار 3. السفينة الجديدة التي اشترتها الجزائر هذا الصيف.

وتم هذا الأسبوع إطلاق الحجوزات في فرنسا في ظروف فوضوية. حيث اقتحم المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج مقرات المؤسسة الوطنية للنقل البحري فجرًا.

بالإضافة إلى المشاكل الفنية، تسبب نشر وثيقة تلخص الإجراءات الصحية في حدوث ارتباك. لا سيما فيما يتعلق بالتطعيم للعودة إلى الجزائر وأسعار اختبار كوفيد 19 عند الوصول إلى الميناء.

وأصدرت العبارات الجزائرية مساء الخميس وثيقة جديدة تضمنت الإجراءات الصحية للسفر من فرنسا وإسبانيا إلى الجزائر. البروتوكول الصحي مشابه لذلك المطبق على الرحلات الجوية.

وقالت الشركة ” إذا كانت لديك تذكرة مؤكدة. يجب تقديم اختبار PCR سلبي قبل أقل من 36 ساعة من مغادرة السفينة (لا ينطبق الحكم على الأطفال دون سن 12)”.

وأضافت “أكمل البطاقة الصحية التي يجب تسليمها عند تسجيل الوصول أو على متن الطائرة وتسليمها عند الوصول. الخضوع لاختبار كوفيد-19 على نفقة الراكب عند الوصول للموانئ الجزائرية”.