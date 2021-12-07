للراغبين في السفر.. شروط جديدة لدخول دول منطقة شنغن

لم ينته ظهور متغير Omicron الجديد من تغيير ظروف السفر عبر العديد من دول العالم. بهدف واحد منع انتشاره وتدهور الوضع الوبائي.

مثل فرنسا، التي قامت بتحديث شروط السفر الخاصة بها من خلال اشتراط اختبار PCR أو اختبار مستضد إلزامي. لمدة لا تقل عن 48 ساعة لجميع الركاب الأجانب بغض النظر عن حالة التطعيم الخاصة بهم.

وحسب موقع visa et voyage وضعت دول أخرى في منطقة شنغن قيودًا جديدة من أجل لتعزيز مراقبة الحدود. وفقًا لتقارير موقع معلومات تأشيرة شنغن.

وتجدر الإشارة إلى أن تشديد قواعد السفر لا يتعلق فقط بالمسافرين من دول العالم الثالث. وقال المصدر نفسه إن قيودًا جديدة تنطبق أيضًا على مواطني الاتحاد الأوروبي.

ايرلندا: اختبار سلبي اجباري وتطعيم غير الملقحين

في الواقع، منذ 5 ديسمبر، للوصول إلى أيرلندا، على سبيل المثال. سواء تم تطعيمك بالكامل أو شفيت من مرض كوفيد -19، يتعين عليك تقديم اختبار سلبي على متن الطائرة.

ومع ذلك، يمنحك التطعيم الاختيار بين اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل أو اختبار مستضد سريع. بخلاف ذلك ، يتم قبول اختبار PCR فقط ، كما توضح وزارة الصحة الأيرلندية.

النرويج: اختبار قبل أقل من 24 ساعة من الرحلة

وبالمثل، نفذت النرويج الفحص الإجباري منذ 3 ديسمبر، لكل من المسافرين المُلقحين والمعالجين.

ومع ذلك لكي يُسمح لك بدخول الأراضي النرويجية، يمكن إجراء الاختبار في مراكز الفحص المحددة في نقاط العبور الحدودية. أو حتى قبل أقل من 24 ساعة من السفر، وفقًا لتقارير Schengen Visa Info.

سويسرا: الاختبار الثاني خلال فترة الإقامة

بعد رفع إجراءات الحجر الصحي عن جميع المسافرين بغض النظر عن بلدهم الأصلي. يطالب المجلس الفيدرالي السويسري الآن بإجراءات فحص أكثر صرامة.

ويتعلق الأمر باختبار covid-19 سلبي يتم إجراؤه قبل السفر واختبار ثانٍ يجب إجراؤه من قبل جميع المسافرين. بين اليوم الرابع والسابع من إقامتهم في سويسرا.

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