للراغبين في السفر.. هذه أرخص 10 وجهات أوروبية

يرغب العديد في الابتعاد عن الوجهات المزدحمة التي يمكن للمرء أن يجدها طوال العام. ويختار بدلاً من ذلك الوجهات الفريدة التي تحتوي على كل شيء؛ الجمال والصفاء، وفي معظم الحالات، بأسعار معقولة أكثر.

وقام موقع Schengen بتجميع قائمة بعشر وجهات في أوروبا يمكن زيارتها هذا العام. والتي تتميز بأسعار اقتصادية أكثر وحصرية أكبر من حيث الأرقام والخدمات للاختيار من بينها.

سيتينيل دي لاس بوديغاس، إسبانيا

هذه بلدة جنوبية صغيرة محاطة بالمنحدرات ، ومن المعروف أنها المدينة الواقعة تحت الصخور. تقع المطاعم والمقاهي في هذا المكان بالفعل تحت تشكيل صخري هائل تعلوه قلعة نزاري.

هذه الوجهة هي أفضل أسرار أندالوسيا وهي محصورة بين إشبيلية وجرينادا.

الغارف، البرتغال

هذه وجهة فريدة من نوعها في الدولة الأيبيرية وتشتهر بشواطئها الفيروزية الجميلة والتكوينات الصخرية البيضاء. إنها أرخص بكثير ، وعلى الرغم من الاعتراف بها مؤخرًا. فإنها لا تزال وجهة غير معروفة نسبيًا في البحر الأبيض المتوسط.

الوجهة أقل شهرة أيضًا من نظيراتها في البحر الأبيض المتوسط. مما يعني أن السياح الباحثين عن المنتجعات الشاطئية والنوادي والمطاعم. يجب أن يختاروا وجهات أخرى ولكنها جميلة بنفس القدر للريفييرات الفرنسية والإيطالية والإسبانية.

وتقع الغارف على بعد حوالي 155 ميلاً (250 كم) جنوب لشبونة. في حين أن البلدات والمدن الأخرى الموصى بزيارتها تشمل لاغوس وفارو وتافيرا وألبوفيرا.

Brisighella ، إيطاليا

هذه مدينة خيالية في الجزء الجنوبي من بولونيا ، وعلى الرغم من جمالها، إلا أنها ظلت بعيدة عن الأنظار. المدينة غنية بالتاريخ والثقافة ليستمتع بها السياح ، بينما تحيط بالمكان التلال التي تحتوي على قلعة وكنيسة وبرج ساعة.

بعض الأنشطة الأكثر شيوعًا التي يمكن القيام بها في Brisighella هي المشي لمسافات طويلة ، خاصة خلال فصل الصيف. بينما يوصى بشدة بتناول الطعام نظرًا لوجود أنواع من النبيذ ذات المستوى العالمي. وزيوت الزيتون البكر الممتاز والجيلاتو لتذوقها في المطاعم المحلية.

ميتنوالد ، ألمانيا

لديهم كل شيء هنا في ميتنفالد! التاريخ والطبيعة والطعام الرائع ولكن ليس الحشود السياحية. هذه المدينة هي واحدة من أفضل الجواهر الخفية والأماكن التي لا تحظى بالتقدير في أوروبا. والتي تبدو وكأنها مدينة من أفلام الأطفال ؛ مريح ورائع تمامًا.

وتتميز بالطاقة النابضة بالحياة في كل منعطف ، بدءًا من هندستها المعمارية الملونة. في حين أن العديد من المنازل والمحلات التجارية في المدينة يزيد عمرها عن 250 عامًا. ولكن تم صيانتها جيدًا لدرجة أنه قد يخطئ في بنائها مؤخرًا.

المدينة جميلة جدًا لدرجة أن أعلى ضوضاء يمكن أن يسمعها المرء هي إما البخار اللطيف في وسط الكمان الجميل. الذي يعزف عليه السكان المحليون.

فارنا ، بلغاريا

بالنسبة للسكان المحليين ، هذه ليست وجهة جديدة ، لكن الأجانب لم يتعرفوا بعد على هذه الوجهة الجميلة في البلد البلغاري.

إنها وجهة ساحلية تضم أيضًا مناطق جذب تاريخية وثقافية. مما يجعلها تحظى باهتمام أولئك الذين يحبون استكشاف مثل هذه المواقع.

هناك العديد من المطاعم والمقاهي والبارات لأولئك الذين يرغبون بدلاً من ذلك في الاستمتاع بالحياة الليلية في المدينة.

وتقع الدولة الصغيرة الأوروبية على قمة جبل وتطل على المناظر الخلابة للمناظر الطبيعية الإيطالية.

وقد نالت هذه الوجهة من قبل مواقع التراث العالمي لليونسكو. وهي مكان جميل مع شوارع ضيقة مليئة بالمقاهي والمحلات التجارية.

بالإضافة إلى جمالها ، فإن القرب الجيوسياسي من الريف الإيطالي يجعلها أكثر حالمًا.

سانت جيلجن ، النمسا

تقع إحدى أجمل البحيرات في النمسا بالقرب من هذه القرية الصغيرة ، وقد أذهل الجميع بجمالها. خلال فصل الشتاء ، تعد وجهة شهيرة للتزلج ، بينما في الصيف ، تجذب المتنزهين.

يطل أشهر جبل للتزلج على المدينة والبحيرة ، ويعرض صورة شتوية جميلة لمن يبحثون عن الإثارة. في حين أن المساحات الخضراء اللامحدودة وبحيرات جبال الألب تجعل المنظر أكثر لا يُنسى. لأولئك الذين يزورون المدينة خلال فصل الصيف.

بازل، سويسرا

تقع في قلب أوروبا ، وتشتهر هذه الوجهة بمناظرها الجميلة. حيث يتدفق نهر الراين عبر المدينة وهي مثالية للسباحة الصيفية ذات المناظر الخلابة.

باستثناء الجمال الطبيعي ، تشتهر المدينة أيضًا بالمتاحف والمعالم الثقافية ، والمعارض الفنية شائعة جدًا أثناء التنزه في الشوارع.

جزيرة أكيل ، أيرلندا

إنها قطعة من الجنة تقع على الساحل الغربي لأيرلندا. وهي موطن لأكثر المناظر الطبيعية الخلابة في أوروبا إن لم يكن العالم بأسره.

عشاق الطبيعة والثقافة وجزيرة غينيس ، البيرة الأيرلندية النموذجية، يجب أن تكون هذه الجزيرة على قائمة الجرافات التالية. نظرًا لأنها وجهة تم الاستخفاف بها. فلن يضطر الزوار إلى التعامل مع تلك الحشود السياحية التي تستقطب أفضل المعالم السياحية والاستمتاع بإقاماتهم اليومية في سلام.

جزيرة باغ ، كرواتيا

يشتهر الجزء الشمالي من جزيرة باغ بجماله ومناظر الحياة الليلية النابضة بالحياة. بينما يفتن البعض بالشواطئ المنعزلة لمن يحبون الهدوء.

تقع جزيرة باغ على بعد 35 ميلاً (56 كم) شمال زادار ، كرواتيا ، أي ما يعادل حوالي ساعتين بالحافلة. الساحل هادئ نسبيًا مع خلجانه الضحلة ومياهه الصافية. تشمل أفضل الشواطئ شاطئ Zrce وشاطئ Strasko و Spiaggia di Rucica.