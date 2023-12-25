للراغبين في العمل بألمانيا.. هذه أهم الشروط وتكاليف المعيشة

من أجل العمل في ألمانيا، قد يحتاج المواطنون غير الألمان إلى تأشيرة. ومع ذلك، فإن مواطني أي من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية. والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة متاحون للعمل في ألمانيا بدون تأشيرة.

بينما يمكن لمواطني أستراليا وكندا واليابان ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية. دخول البلاد بجواز سفر ولكن يجب عليهم التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة عند وصولهم.

ووفقا لتقرير EURES، تعاني 29 دولة أوروبية من نقص العمالة، في حين أن 24 دولة لديها فائض في العمالة.

وتشمل المهن التي تواجه نقصًا بشكل رئيسي مهن البرمجيات والرعاية الصحية والبناء والحرف الهندسية.

وعلى العكس من ذلك، تشمل المهن في العمالة الفائضة الأدوار المتعلقة بالكتابة، والمهن الأولية، والمهن المهنية في العلوم الإنسانية والفنون.

تكاليف المعيشة في ألمانيا

تختلف تكلفة المعيشة في ألمانيا حسب جوانب مختلفة، بما في ذلك المدينة والمنطقة وعدد أفراد الأسرة.

وفقًا للبيانات الحديثة، تبلغ التكاليف التقديرية للشخص الواحد 967.6 يورو شهريًا. لا تشمل الإيجار. في حين تبلغ التكاليف التقديرية لأسرة مكونة من أربعة أفراد 3319.8 يورو.

وعلى العكس من ذلك، يبلغ الإيجار المتوقع لشقة بغرفة نوم واحدة في وسط المدينة 819.63 يورو. في حين يبلغ 626.01 يورو لشقة بغرفة نوم واحدة خارج وسط المدينة.

بالنسبة لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم في وسط المدينة، تبلغ التكلفة التقديرية 1705.58 يورو. وللشقة المماثلة خارج وسط المدينة 1162.59 يورو.