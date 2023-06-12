للراغبين في الهجرة.. 9 مدن عليكم تفاديها

كشف تقرير دولي أعدته شركة البيانات والاستشارات “ECA International”. عن قائمة أغلى 9 مدن من حيث تكاليف المعيشة بالنسبة للمغتربين، تضمنت عديد الدول خاصة الأوروبية.

وتشمل البيانات التي صدرت غلاء المدن ” سلة الأغذية. مرافق ونقل عام، والاحتياجات الأساسية مثل السلع المنزلية”.

مدينة نيويورك الأمريكية

تصدرت نيويورك القائمة بعدما أزاحت هونغ كونغ. التي تربعت على القائمة لمدة 4 سنوات متتالية.

وبحسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، فإن عددا متزايدا من الأمريكيين يضطرون إلى تأجيل مواعيد وعلاجات مهمة. لأنهم لا يستطيعون الدفع فى الوقت الحالي. بسبب ضيق ذات اليد، أو لأن الصحة لم تعد أولوية بالنسبة إليهم إزاء مصاعب الحياة.

وقال واحد من بين كل أربعة مستجوبين إنه اضطر إلى تأجيل العلاج من مرض يندرج ضمن “الأمراض الخطرة”. وهذا يعني أن التأجيل لا يهم الفحوص الروتينية العادية فحسب.

التضخم يزيح هونغ كونغ من تصدر القائمة

من جانبه قال المدير الإقليمي لآسيا لدى ” ECA International” لي كوان. “إن تكاليف السلع والخدمات لدى هونغ كونغ ارتفعت عند أعلى مستوى في عدة سنوات. بما يشير إلى أن المدينة لم تسلم من موجة التضخم التي شهدها العالم العام الماضي.

كما أضاف: “بالرغم من ذلك، تراجعت هونغ كونغ في الترتيب. لأن الزيادة في أسعار السلع والخدمات اليومية قابلها انخفاضات في تكاليف الإقامة في المدينة”.

ورفعت هونع كونغ معدلات الفائدة العقارية لمواكبة الاحتياطي الفدرالي. كما تراجعت أسعار المنازل لأقل مستوى في 5 سنوات خلال أكتوبر وسط زيادة تكاليف الاقتراض.

كما أشارت بيانات التقرير نفسه، إلى أن التصنيفات بالنسبة لجميع المدن في أميركا ارتفعت في العام الجاري. نتيجة قوة الدولار والزيادات الكبيرة في تكاليف الإيجار.

ونتيجة لذلك، صعدت نيويورك مركزاً واحداً لتعتلي القائمة. في حين تحركت سان فرانسيكو أربعة مراكز إلى المركز السابع.

جنيف السويسرية في المرتبة الثالثة

وبخصوص الدول الأوربية جات جنيف السويسرية في المرتبة الثالثة.

وخلال السنوات الخمس الماضية، تحصلت العديد من المدن الأوروبية على لقب الأغلى تكلفة في العديد من المجالات. على سبيل المثال، التكاليف المنزلية والرعاية الشخصية. وأيضا قضاء الإجازات ومرافق الترفيه.

لندن في المرتبة الرابعة

لا يزال التضخم في بريطانيا مرتفعاً ويضغط على ميزانيات الأسر، خاصة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

وحسب بيانات مكتب الإحصاء البريطاني التي نشرتها شركة “كانتر”. فإن المتسوّقين يدفعون 833 جنيهاً إسترلينياً إضافياً سنوياً على فواتير الطعام الخاصة بهم، إذ لا يزال تضخم المواد الغذائية مرتفعاً

وأفادت شركة البيانات اللندنية “كانتر” بأن الأسعار حتى 14 ماي كانت أعلى بنسبة 17.2%. عما كانت عليه قبل عام بانخفاض عن 17.3% في أفريل. وهذا يعني أن متوسط ​​فاتورة المواد الغذائية السنوية للأسرة لا يزال أعلى بنحو 833 جنيهاً إسترلينياً. عما كان عليه قبل أن يبدأ التضخم في الارتفاع العام الماضي. فالأسعار لا تزال ترتفع في بريطانيا ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من ذي قبل.

سنغافورة في المرتبة الخامسة

تعتبر سنغافورة خامس أغلى مدينة في العالم، من حيث شراء سيارة وثاني أغلى مدينة من حيث شراء الملابس.

وبالنسبة للفئات مثل الرعاية الشخصية، والمنتجات الاستهلاكية والخدمات المنزلية ما زالت سنغافورة أرخص من بقية المدن.

وفيما يتعلق بالغذاء والمشروبات، فإن تكلفة المعيشة في سنغافورة مساوية لشنغهاي.

وخلص التقرير إلى أن الكيلوغراماً من الخبز يتكلف 55.‏3 دولار في سنغافورة. ولكن يبلغ سعره 41.‏7 دولار و82.‏14 دولار في طوكيو وسيول على التوالي.

زيورخ السويسرية

تعتبر زيورخ السويسرية سادس أغلى مدينة في العالم، حيث يتعلّق الامر عند الحديث عن مجالي الترفيه والاستراحة. ب “ثمن التلفزيون، والحاسوب، والاشتراك في مجلة أو صحيفة. وتذاكر الدخول إلى قاعات السينما، وتذاكر المسرح والأكل في المطاعم، وتكلفة التجوال في الخارج بصفة عامة”.

ورغم أن الدراسات الأخرى قد سلطت الضوء على ثمن القهوة والاكلات الخفيفة في سويسرا. فإن ذلك “لو حصل مع هذه الدراسة التي نحن بصددها لكان الوضع أسوأ بالنسبة لترتيب المدن السويسرية”.

سان فرانسيسكو الأمريكية

تعتبر سان فرانسيسكو من بين أغنى المدن الأميركية. وتشتهر مدن هذه المنطقة بوجود شركات التكنولوجيا، وأبرزها: غوغل وأبل وفيسبوك وتسلا، والتي تقع في ما يعرف بوادي السيليكون أو “السيليكون فاليه”. بينما تقع في المدينة نفسها مقار شركات تويتر، وأوبر، واير بي أن بي، وسايلز فورس، ولينكدان.

وأسعار البيوت تعتبر خيالية في سان فرانسيسكو، فبحسب موقع “trulia.com”. يقدر متوسط سعر المنزل في المدينة بنحو 1.4 إلى 1.5 مليون دولار، وهو الحال نفسه في منطقة السيليكون فاليه. بينما تقل عن ذلك كلما اتجهت إلى المناطق الشمالية والشرقية، لكن أقل الأسعار تبقى بمتوسط 430 ألف دولار. وهي ضعف متوسط سعر المنزل في كل الولايات الأميركية.

أما الإيجارات فهي قصة خيالية أخرى، حيث يقدر متوسط إيجار الشقة بنحو 4000 دولار في سان فرانسيسكو وضواحيها. ويبلغ إيجار الشقةغرفة نوم واحدة ما يقارب 1500 دولار، بحسب الموقع نفسه.

وقد دفع هذا الواقع الصعب للإيجارات إلى تقاسم عائلات وأفراد الشقق. حيث لا غرابة من مشاهدة الكثيرين يتشاركون الغرف والحمام في منزل واحد. ومعظم هؤلاء مهاجرون جدد أو ممن انتقلوا من ولايات أميركية نحو سان فرانسيسكو. حيث الطلب مرتفع على العمالة، خصوصا المهنية والتكنولوجية. أضف إلى ذلك أن أجورها بين الأعلى ضمن باقي الولايات بمعدل 20 إلى 30 دولارا للساعة.

سيول بكوريا الجنوبية

تعد تكلفة المعيشة في كوريا الجنوبية من التكاليف المتوسطة التي تناسب الطلاب الدوليين الراغبين في الدراسة في دول آسيا.

تأتي النفقات على السكن من أعلى النفقات التي ينفقها الطالب أثناء دراسته في الخارج.

كحال الكثير من الدول تعد المعيشة في العاصمة والمدن القريبة منها من أعلى الأماكن تكلفة في المعيشة. لذا تعد سيول من المدن الأكثر كلفة في المعيشة في كوريا الجنوبية. تليها مدن إنشيون وجزيرة جيجو وبوسان.

ويحتاج الطالب الدولي في كوريا الجنوبية أن ينفق على 560 دولار أمريكي شهريًا على نفقات المعيشة الخاصة به، باستثناء الإيجار.

أمّا إذا كانت أسرة مكونة من أربعة أفراد على سبيل المثال. سوف تحتاج أن تنفق 2000 دولار أمريكي شهريًا باستثناء الإيجار أيضًا.

طوكيو باليايان

من المعروف عن اليابان ارتفاع تكاليف المعيشة بها بشكل عام وخاصة في منطقة العاصمة طوكيو والمدن القريبة منها. حتى أنها تصنف على أنها من المدن الأغلى على مستوى العالم في التكاليف المعيشية. وهو ما يمثل عائقا أمام العديد من الشباب العربي الذين يفكرون في الدراسة في اليابان.

وتعتبر المتاجر المحليّة والسوبر ماركت في اليابان رخيصة نسبيّاً، وتوفر العديد من البضائع. ومن ضمنها منتجات حلال متنوعة وبأسعار معقولة إلى حد كبير.