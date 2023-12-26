للراغبين في شراء محلات “عدل”.. توضيح مهم!

أعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل”، أن عملية بيع المحلات لا تزال متواصلة، إلى غاية بيع آخر محل.

وأوضحت وكالة عدل، أن أي شخص طبيعي أو معنوي راغب في شراء محل معني بالعملية. وعلى كل مهتم بالشراء التوجه إلى مصالح التجارية بالمدريات الولائية المذكورة. أو إلى المصالح التجارية بالمدريات الجهوية.

كما يرفق الراب في شراء محل بأحياء عدل، بوثائق “طلب خطي يوضح فيه رقم المحل ومساحته وسعره”. “مع جميع المعلومات الخاصة بالمعني ، الاسم اللقب ورقم الهاتف والعنوان، نسخة لبطاقة التعريف الوطنية” .

وتباع هذه المحلات التجارية المهنية والخدماتية عن طريق البيع بالتراضي. وتتواجد هذه المحلات على مستوى الأحياء السكنية لصيغة البيع بالإيجار عبر التراب الوطني.