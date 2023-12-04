للطلبة الجزائريين.. إستفيدوا من تدريب في أمريكا

أعلنت السفارة الأمريكية لدى الجزائر، عن فتح التسجيلات في برنامج القادة الطلاب وهو برنامج تدريبي لمدة أربعة أسابيع في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح بيان للسفارة، نشرته على صفحتها الرسمية بفايسبوك، أن برنامج القادة الطلاب، سيقام في صيف 2024 وتحتضنه أربع جامعات أمريكية.

وأكدت السفارة، أن البرنامج مفتوح للطلاب من مستوى الليسانس أو الدراسات العليا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

هذا وقالت السفارة، أن آخر أجل للتسجيل هو 18 ديسمبر 2023. ودعت المهتمين، لمعرفة المزيد من المعلومات والتسجيل بالضغط على الرابط التالي:

https://mepi.state.gov/leadership/student-leaders-program