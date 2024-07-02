للطلبة الجزائريين.. منح دراسية في السعودية

أعلنت السعودية، عن فتح باب الترشح لمنح دراسية تعليمية مجانية طويلة المدى لفائدة الطلبة الجزائريين في طور الدكتوراه. وهذا بمختلف التخصصات بالجامعات السعودية. وجاء الإعلان تحت عنوان “أدرس في السعودية”.

وللراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول مزايا وشروط الاستفادة من عرض المنحة يرجى الإطلاع على الفيديو التوضيحي المرفق. والتسجيل على الرابط الالكتروني التالي قبل تاريخ 15 جويلية 2024. https://studyinsaudi.moe.gov.sa

وبعد الانتهاء من التسجيل يرجى ملئ الاستمارة الإلكترونية لنيابة مديرية الجامعة للعلاقات الخارجية. وهذا حتى يتسنى لنا تحويل ملفات المترشحين إلى الجانب السعودي في الآجال المحددة. https://forms.gle/FB7DjXJLjPrrGWE