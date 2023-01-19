للعام الرابع.. الإمارات بين الدول الأكثر أمانا في العالم

حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة للسنة الرابعة على التوالي على مكانتها ومركزها الأول بين الدول الأكثر أمانا في العالم.

وحسب النتائج السنوية الصادرة من معهد الاقتصاد والسلام الدولي المسؤول عن هذا المؤشر، تعتبر الإمارات من أكثر الدول أمانا. من بين عدة دول فعالة في مجال مكافحة الأنشطة الإرهابية والمتطرفة.

كما تعتبر الإمارات، من أكثر الدول أمانا في العالم، بمستوى “منخفض جدا” لمخاطر انتشار النشاط الإرهابي.

ويوفر مؤشر الإرهاب العالمي ملخصا شاملا للتوجهات والأنماط العالمية المؤثرة في الإرهاب منذ العقدين الأخيرين.

ويقوم المؤشر على تحليل مختلف الظروف الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن العوامل الجيوسياسية المؤثرة.