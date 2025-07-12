للعبرة فهل من معتبر..

سُئلت امرأة عجوز عن الحب وما هو معناه؟؟ فأجابت: أول مرة سمعت تلك الكلمة كنت طفلة صغيرة وكانت من والدتي حينما قبلتني وقالت إني (أحبك)، فقلت الحب هو الأمان وحضن دافئ.

وعندما بلغت سن الرشد وجاءتني رسالة تحت الباب من ابن الجيران مكتوب عليها اسمي وبداخلها اني (أحبك)، فقلت الحب هو الجرأة والجنون.

وعندما تمت خطبتي قال لي خطيبي إني (أحبك)، فقلت الحب طموح وأمل وإرادة.

وعندما تزوجت قال لي زوجي إني (أحبك)، فقلت الحب شوق ولهفة وحنين.

وعندما عاد من الخارج ووجد المائدة جيدة والبيت منظم قال لي إني (أحبك)، فقلت الحب شكر وتقدير.

ومرت السنين وتسرب الشعر الأبيض إلى رأسي، نظر زوجي للشعر الأبيض وقال إني (أحبك)، فقلت الحب رحمة وعطف.

فقد طال العمر وصرنا عجوزين وكل مرة يقول إني (أحبك)، فقلت الحب وفاء وصدق وإخلاص، فهل تغير مفهوم الحب إذا..؟