للعبرة والتفكر
للعبرة والتفكر
مهما طال أي شي. فلن يستمر للأبد تعامل مع الأيام وكأن كل يوم هو بداية جديد، فهناك أوقات نشعر فيها أنها النهاية، ثم نكتشف أنها البداية أجل البداية، وهناك أبوابا نشعر أنها مغلقة، ثم نكتشف أنها المدخل الحقيقي.
للعبرة والتفكر
واعلم.. إن لم تكن سعيدا داخليا لن تكون سعيدا خارجيا، إن لم تكن سعيدا كما أنت الآن لن تكون سعيدا عندما تصبح ما على تريد، إن لم تكن سعيدا بما عندك الآن لن تكون سعيدا. عندما تحصل عليه لاحقا، إن لم تكن سعيدا بحياتك الآن لن تكون سعيدا بأي حياة أخرى..
أخي أختي.. زن كلماتك في كل أمور حياتك، واجعل مراعاة شعور الآخرين جزءاً من شخصيتك. حتى لا يأتي يوم تجدك فيه وحيداً مع جرحك.
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مما راق لي
إزرع جميلا وأرحل غير منتظر
واترك بفعلك ما يغنيك من أثر
لا تنتظر شكرهم فالناس قد جبلوا
على التنكر للمعروف والضجر
وأقصد بفعلك وجه الله محتسبا
فالله يعطيك ما ترجو بلا ضرر
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