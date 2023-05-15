للقضاء على الازدحام المروري.. انطلاق مشاريع توسعة هذه الطرقات

قامت السلطات المحلية للولاية، بإجراء زيارة ميدانية إلى عدد من البلديات، حيث تمحورت حول معالجة ملف فك الازدحام المروري. وهذا من خلال معاينة مشروع رابطة 5 جويلية والطريق الاجتنابي الثاني، اجتناب العاشور. وكذا مشروع المحول الجديد للمنطقة الصناعية الرغاية-الرويبة.

كما تم، وضع حيز الخدمة شطر من الطريق السريع الذي سيربط حي “المنظر الجميل” بالقبة بالطريق الوطني رقم 1. على مستوى سيدي أمبارك بئر خادم نحو “بابا علي” و”بئر توتة” والطريق السريع “شرق-غرب “. وإعطاء إشارة انطلاق أشغال عدة مشاريع.

في حين، تهدف هذه المشاريع، حسب منشور مصالح ولاية الجزائر، في الفايسبوك، إلى تسهيل حركة المرور، إلى إعطاء إشارة انطلاق مشاريع توسعة للعديد من الطرق الولائية على طول 16 كم. على غرار الطريق الوطني رقم 142 “أولاد فايت-السويدانية”، والطريق رقم 133 “السويدانية-سطاوالي”، الطريق الوطني رقم 233 “أولاد فايت-زرالدة”.

وفي ذات الصدد، تم تدشين مرافق جوارية عبر عدد من البلديات على غرار المسابح والملاعب الجوارية.