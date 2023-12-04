للكشف عن السكري.. نوفو نورديسك الجزائر تخصص عيادة متنقلة بتيميمون

تنظم “نوفو نورديسك الجزائر” بالشراكة مع وزارة الصحة حملة وقائية لتخفيف نسبة إنتشار داء السكري والسمنة وأمراض أخرى غير متنقلة. وذلك من خلال تخصيص عيادة متنقلة “تغير السكري”.

كما ستنصّب العيادة المتنقلة بجوار العيادة متعددة الخدمات زراري أمحمد بولاية تيميمون من 4 إلى 9 ديسمبر الجاري. ويأتي ذلك في إطار الحملة الإعلامية الجديدة والتوعوية وكذا حملة الكشف.

ويستطيع المواطنون الاستفادة من عدة فحوصات طبية وبيولوجية. على غرار قياس نسبة السكري، ارتفاع الضغط الدموي، قياس الوزن، حساب مؤشر الكتلة الجسمية. كما سيتم تقديم عدة نصائح وتوجيهات من قبل فريق طبي متعدد الاختصاصات حول نظام الحياة ومتابعة أخذ الأدوية.

وسيتم القيام بفحوصات تكميلية لفائدة الحالات الجديدة المكتشفة وإيلاء عناية خاصة للأشخاص الذين يعانون من وزن زائد وسيتم توعيتهم بالمخاطر الصحية المرتبطة بالسمنة.

للإشارة، العيادة المتنقلة “تغيير السكري” أول مشروع شراكة بين القطاع العمومي والقطاع الخاص أطلقت في 2011 تجوب التراب الوطني منذ 11 عاما. وتهدف أساسا إلى الوصول الى العلاج وكشف السكري والوقاية من تعقيداته. وضمنت العيادة المتنقلة أكثر من 39 حملة، حيث وفرت لسكان مناطق الظل فحوصات بيولوجية، فحوصات طبية عامة ومتخصصة في السكري وطب العيون. حيث تم كشف نحو 60640 مريضا من مجمل 160600 شخص و 6250 شخص مصاب بداء السكري تم التكفل بهم.

“نوفو نورديسك وضعت بالمناسبة عيادة متنقلة إيكولوجية يتم تموينها بطاقة الألواح الشمسية. مزايا اللجوء الى الطاقات المتجددة عديدة على البيئة وعلى الصحة، تخفيض كبير في البصمة الكربونية. والاستقلالية في استخدام الطاقة، وبيئة عمل صحية دون تلوث ضوضائي.