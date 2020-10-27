للمرة الأخيرة.. تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق زوخ إلى 17 نوفمبر

قررت المحكمة الابتدائية بتيبازة اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ، المتهم في قضيتي فساد مختلفتين.

وأفادت وكالة الانباء الجزائرية نقلا عن أحد محاميي زوخ ، أن المحاكمة أجلت إلى 17 نوفمبر المقبل، بطلب من دفاعه.

وإستند دفاع المتهم زوخ في طلبه إلى ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة من خلال الاطلاع على ملف القضية.

ومن جهته، شدّد رئيس هيئة محكمة الجنح على دفاع المتهم على ضرورة التحضير الجيد للمحاكمة في القضايا.

وأعلن رئيس هيئة محكمة الجنح، أنه لن يتم تأجيلها مرة أخرى.

ويتابع والي العاصمة سابقا، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات الامتياز التقاضي، في ثلاثة قضايا “فساد” مختلفة.

وتتمثل في قضية تم تأجيلها الأسبوع الماضي ليوم 3 نوفمبر القادم،فيما تم اليوم تأجيل قضيتين أخرتين ليوم 17 نوفمبر القادم.

ويمثل أمام القضاء في القضية الأولى، زوخ كمتهم رئيسي، فيما يمثل في نفس القضية 11 شاهدا، أبرزهم عبد الغاني زعلان.

إلى جانب طحكوت محي الدين ورشيد وبلال و حميد.

ويواجه زوخ في هذه القضية تهما تتعلق بمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة،عند إبرام صفقة وعقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمات.

بالإضافة إلى الرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية والعقود، تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة من طرف موظف عمومي.

ومنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات دون مبرر قانوني في الرسم.

وتتعلق القضية الثانية التي يتابع فيها، كمتهم رئيسي بـ”منح امتيازات غير مبررة للغير وإساءة استغلال الوظيفة”، حسب قرار الإحالة.

للتذكير، يتابع الوالي السابق زوخ في القضية التي تم تأجيلها ليوم الثالث نوفمبر القادم، بتهم التبديد العمدي لأموال عمومية من طرف موظف عمومي.

وإساءة استغلال الوظيفة أو منصب عمدا في إطار ممارسة وظيفته على نحو خرق القوانين والتنظيمات.

ويتابع والي العاصمة سابقا، على مستوى محكمة تيبازة وفقا لإجراءات الامتياز التقاضي، في ثلاثة قضايا “فساد” مختلفة.