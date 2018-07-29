للمرة الأولى :جامعة الأزهر تشارك في مسابقة غنائية

في سابقة هي الأولى من نوعها تقدم الفريق الغنائي لجامعة “الأزهر” للمشاركة في مسابقة فنية خارج أسوار الحرم الجامعي.

الفريق الذي تم تشكيله مطلع العام الدراسي 2017/ 2018 يضم 16 فردا نصفهم من الفتيات، أبدعوا في تقديم عرض جمع باقة من الأناشيد الدينية.

وكذا عدد من أغاني عبد الحليم حافظ، شادية ومقطوعات لجلال الدين الرومي.

كما أبدع الطلاب بحضور حشد كبير يتقدمهم كبار مشايخ” الأزهر ” الأمر الذي حسم الجدل القائم حول تحريم فن الغناء بالنسبة للكثير .

فيما أثار حفيظة البقية الذين رأوا أن العرض لا يجوز شرعًا وفقا للأصول الأزهرية التي يتفق مشايخها على عدم جواز الاختلاط والموسيقى.

اللذان يدفعان لتهييج الشهوات وافتتاح باب المعاصي.