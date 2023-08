للمرة الأولى.. سيدات إسبانيا بطلات للعالم على حساب انجلترا

توّج منتخب إسبانيا للسيدات، بلقب كأس العالم 2023، بعد الفوز اليوم الأحد على نظيره الانجليزي، بنتيجة 1-0.

وسجلت الإسبانية أولغا كارمونا، هدف المباراة النهائية الوحيد، التي احتضنها ملعب “أستراليا” بسيدني، بحضور 75 ألف متفرج، في الدقيقة 29 من تسديدة رائعة داخل منطقة العمليات.

وبات منتخب إسبانيا للسيدات، ثالث منتخب أوروبي يفوز بكأس العالم للسيدات بعد ألمانيا والنرويج.

ويعتبر أكثر فريق فاز ببطولة كأس العالم للسيدات هو منتخب الولايات المتحدة الأمريكية والذي سبق له تحقيق اللقب 4 مرات.

🇪🇸 VAMOS 🇪🇸

SPAIN ARE WOMEN’S WORLD CUP CHAMPIONS FOR THE FIRST TIME EVER‼️ pic.twitter.com/DinamYC5vE

— ESPN (@espn) August 20, 2023