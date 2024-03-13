للمرة الأولى في ألمانيا.. فرانكفورت تتزين بالأضواء احتفالاً بشهر رمضان

في العام الماضي، كانت لندن أول مدينة أوروبية تعلق الأضواء احتفالا بشهر رمضان. وفي هذا العام، قررت مدينة فرانكفورت، المدينة المالية الأكثر أهمية في ألمانيا، أن تحذو حذو العاصمة البريطانية.

وبالفعل، احتفالاً بقدوم الشهر الفضيل، أزيأت مدينة فرانكفورت، التي تجمع حوالي 100 ألف مسلم. أضواء العيد احتفالاً ببدء شهر صيام المسلمين هذا.

كما تم الكشف عن لافتة كتب عليها “رمضان سعيد” وعرض للأضواء على شكل نجوم وفوانيس وهلال. خلال حفل أقيم يوم الأحد في الساعة السادسة مساء وسط شارع للمشاة تصطف على جانبيه المطاعم والكافيتريات.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فهذه هي المرة الأولى التي تختار فيها مدينة ألمانية مثل هذه المبادرة.

علاوة على ذلك، رحب النائب الأول لرئيس بلدية فرانكفورت بهذه “اللفتة الرائعة”. التي تشهد على “التعايش السلمي بين جميع سكان فرانكفورت”. “في أوقات الأزمات والحروب هذه، تعد هذه الإضاءة علامة أمل للجميع وتعزز تماسك مجتمعنا الحضري والمتنوع.”

ويرى المسؤول المنتخب أنه من المهم القيام بلفتة بمناسبة شهر رمضان الذي ستبقى فيه الإضاءات التي تمولها المدينة معلقة.

هذا الأول مستوحى من مثال العاصمة البريطانية لندن، ولكنه أثار ضجة على شبكة الإنترنت.

والحقيقة أن العديد من مستخدمي الإنترنت يشجبون على شبكات التواصل الاجتماعي “أسلمة” المجتمع الألماني.

ويطالب آخرون بمقاطعة المحلات التجارية في هذا الشارع المخصص للمشاة والمزين بألوان رمضان.

علاوة على ذلك، رد رئيس حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني المتطرف في برلمان ولاية هيسن الإقليمي. أيضًا على هذه المبادرة وتحدث عن “بادرة استسلام” فيما يتعلق بالإسلام.